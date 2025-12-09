Arquidiocese de Nova York anuncia fundo de US$ 300 mi para vítimas de abuso sexual

A Arquidiocese de Nova York anunciou a criação de um fundo de 300 milhões de dólares (1,62 bilhão de reais) para compensar as vítimas de abuso sexual que denunciaram a Igreja Católica. A Igreja tem lutado por décadas para erradicar os abusadores de suas fileiras, com acusações frequentes de encobrimentos que chegam a seus níveis mais altos.

O cardeal Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, informou na segunda-feira que, para reunir a quantia, "decisões financeiras muito difíceis" foram tomadas como demissões e uma redução de 10% do orçamento operacional da arquidiocese. "Como reconhecemos reiteradamente, o abuso sexual de menores há muito tempo envergonha nossa Igreja. Mais uma vez peço perdão pelo fracasso daqueles que traíram a confiança que lhes foi depositada ao não garantir a segurança de nossos jovens", disse Dolan em sua mensagem, uma carta dirigida aos fiéis. Dolan planeja vender imóveis importantes como a antiga sede da arquidiocese na Primeira Avenida em Manhattan, segundo o jornal The New York Times. A arquidiocese também convocará o juiz aposentado Daniel Buckley como "mediador neutro" entre a instituição e as vítimas para alcançar um acordo, disse Dolan.