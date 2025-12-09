Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alcaraz vence João Fonseca em jogo exibição em Miami

Autor Gerard MARTINEZ
Tipo Notícia

O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, venceu na segunda-feira (8) a jovem promessa brasileira João Fonseca por 2-1, com parciais de 5-7, 6-2 e 10-8 no 'match tiebreak', em uma partida de exibição disputada em Miami (Flórida).

Em um confronto com alguns erros dos dois lados, Alcaraz venceu ao pressionar nos momentos decisivos: no final do primeiro set e no 'match tiebreak'.

Mas o resultado foi o de menos. O espanhol declarou antes do jogo que o mais importante era o entretenimento do público e o objetivo foi alcançado.

A partida foi marcada por pontos espetaculares, sorrisos dos dois lados e um ótimo ambiente entre os 14.100 espectadores que compareceram ao estádio do Miami Marlins, o time de beisebol da cidade.

A expectativa era grande para o primeiro confronto entre o espanhol e a promessa brasileira. 

De um lado, Alcaraz, de 22 anos, o homem que dividiu os oito Grand Slams de 2024 e 2025 com o italiano Jannik Sinner: quatro para cada um. E do outro lado, Fonseca, de 19 anos, que já alcançou a 24ª posição no ranking mundial e venceu os dois primeiros torneios ATP este ano: em Buenos Aires, no saibro, e em quadra coberta na Basileia.

