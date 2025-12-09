A luta contra as redes sociais de uma mãe australiana que perdeu seu filho

Mia Bannister tem uma tatuagem em homenagem ao filho, Ollie. O suicídio do jovem após lutar contra o bullying online levou esta mãe australiana a lutar pela primeira lei do mundo para proibir as redes sociais para crianças. A partir de quarta-feira 10 de dezembro, menores de 16 anos na Austrália não poderão acessar Facebook, Instagram, Reddit ou TikTok. As empresas estão sujeitas a multas de 32 milhões de dólares (170 milhões de reais) caso não garantam o cumprimento da norma.

Se a lei estivesse em vigor há um ano, talvez Ollie ainda estivesse vivo, lamenta Mia. "Ele era meu melhor amigo", explica. "Ele era o meu mundo". Ollie sofreu bullying online e tinha acesso ao conteúdo de aplicativos como TikTok, Snapchat ou YouTube que incentivavam a anorexia, contra a qual também lutava. Sua mãe lembra com nitidez sua cabeleira de cachos ruivos, sua inteligência e o brilho de seus olhos, que foi se apagando com o avanço do transtorno alimentar.

A primeira vez que Ollie adoeceu, ele recorreu às redes sociais. Mia não tinha ideia do impacto que isso teria. "Eu era mãe solteira, trabalhando em tempo integral, tentando manter um teto sobre nossas cabeças, sem realmente entender em quais plataformas ele estava ou como funcionavam", explica. Para ela, a responsabilidade é dos gigantes do setor de tecnologia: "São suas plataformas e seu conteúdo sem filtro e fora de controle".

Quando os pais dão um telefone ao filho, estão dando "a pior arma que poderíamos entregar a eles", assegura. - Abordagem correta? Um total de 97% dos adolescentes entrevistados pela organização 'Mission Australia' disseram usar redes sociais diariamente. Quase metade passava três horas ou mais online.

Aqueles que não ultrapassavam as três horas mostraram um melhor bem-estar e conexão social, concluiu o estudo com mais de 10.000 pessoas entre 15 e 19 anos. O governo australiano confia que a lei não afastará as crianças do mundo digital, mas mudará a forma como passam o tempo online. Mas existem grandes dúvidas sobre como será garantida a implementação e como as plataformas verificarão a idade do usuário.