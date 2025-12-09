2025 deve ser o segundo ano mais quente da história

O ano de 2025 deve ser o segundo mais quente já registrado, empatado com 2023, após o recorde histórico de 2024, informou nesta terça-feira (9) o observatório do clima europeu Copernicus. Os dados do observatório europeu confirmam que as temperaturas mundiais excederão em 1,5ºC os níveis pré-industriais, o limite considerado seguro pelo Acordo de Paris de 2015.

As temperaturas subiram, em média, 1,48ºC entre janeiro e novembro, ou "atualmente empatado com 2023 como o segundo ano mais quente já registrado", segundo a atualização mensal do observatório. "A média de três anos para 2023-2025 está a caminho de superar 1,5ºC pela primeira vez", afirmou em comunicado Samantha Burgess, estrategista climática do Copernicus. "Estes marcos não são abstratos, refletem o ritmo acelerado das mudanças climáticas e a única forma de mitigar futuros aumentos de temperatura é reduzir rapidamente as emissões de gases do efeito estufa", acrescentou. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou em outubro que o mundo não conseguiria manter o aquecimento abaixo de 1,5ºC nos próximos anos.

O mês passado foi o terceiro novembro mais quente já registrado, com a média de 1,54ºC acima dos níveis pré-industriais, segundo o Copernicus. "O mês foi marcado por vários eventos climáticos extremos, incluindo ciclones tropicais no sudeste asiático, que provocaram inundações extensas e catastróficas e perdas de vidas", indicou o observatório. As Filipinas foram atingidas por tufões consecutivos que mataram quase 260 pessoas em novembro, enquanto Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Malásia sofreram inundações mortais em dezembro.