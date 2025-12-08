Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em baixa por cautela antes de reunião do Fed

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (8), em meio à cautela antes da decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre suas taxas de juros e de qualquer sinal sobre o futuro da política monetária americana.

O Dow Jones caiu 0,45%, o Nasdaq recuou 0,14% e o índice ampliado S&P 500 perdeu 0,35%.

"Isto é simplesmente uma pausa antes da reunião do Fed", que começa na terça-feira e termina no dia seguinte, declarou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, da CME, os investidores antecipam majoritariamente um terceiro corte consecutivo de juros na quarta-feira, que os deixaria na faixa entre 3,50% e 3,75%.

Os cortes de juros são geralmente bem recebidos por Wall Street porque tendem a estimular o crescimento e, portanto, aumentam as perspectivas de lucro das empresas.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro americano de 10 anos subiu para 4,17% por volta das 18h20 no horário de Brasília, ante 4,13% no fechamento de sexta-feira.

As ações do grupo de cinema e televisão Paramount Skydance avançaram (+9,02%, a 14,57 dólares) após sua nova oferta para adquirir a concorrente Warner Bros Discovery (WBD), avaliada em 108,4 bilhões de dólares.

A contraoferta foi lançada três dias após o anúncio de um acordo de aquisição entre a WBD, que também registrou alta (+4,41%, a 27,23 dólares), e a Netflix, cuja ação caiu (-3,44%, a 96,79 dólares).

A empresa Confluent, por sua vez, viu suas ações dispararem (+29,08%, a 29,87 dólares) após a gigante tecnológica IBM (+0,40%, a 309,18 dólares) anunciar sua compra por 11 bilhões de dólares para acelerar a implementação da inteligência artificial (IA) generativa para negócios, capaz de atuar de forma autônoma.

A cotação da fabricante de chips Marvell Technology caiu (-6,99%, a 92,00 dólares) após reportagens indicarem que a gigante Microsoft poderia trocar de fornecedor e optar pelos produtos da Broadcom (+2,78%, a 401,10 dólares).

Tags

eua

