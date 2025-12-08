Trump anuncia ajuda de US$ 12 bi para agricultores afetados por tarifas

Donald Trump anunciou, nesta segunda-feira (8), um pacote de ajuda de 12 bilhões de dólares (R$ 65,16 bilhões, na cotação atual) para os agricultores americanos, uma base de apoio crucial que foi afetada pelas consequências de suas políticas comerciais e tarifárias. Durante uma mesa redonda com produtores agrícolas na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos afirmou que estava tomando "medidas vitais para proteger e defender os agricultores americanos".

Trump enfrentava uma crescente pressão para ajudar esse setor, cujo apoio político lhe permitiu obter um segundo mandato na Casa Branca, mas que sentiu o impacto das tarifas aduaneiras do presidente desde que ele voltou ao poder em janeiro. Muitos agricultores americanos foram afetados pelas medidas de retaliação tomadas pelos parceiros comerciais dos Estados Unidos e pelos encargos sobre os produtos importados utilizados na agricultura. "Amamos nossos agricultores, e como sabem, os agricultores gostam de mim", declarou Trump durante a reunião. Segundo o presidente republicano, os US$ 12 bilhões seriam financiados com uma "pequena porção" das receitas provenientes das tarifas.

A maior parte da ajuda consistirá em um pagamento extraordinário aos agricultores. A disputa comercial de Washington com Pequim fez com que as exportações de soja despencassem e que os compradores chineses adiassem novos pedidos ou comprassem de outros países. A menor demanda provocou a queda dos preços, embora uma recente trégua comercial entre os dois países tenha facilitado a retomada das compras do grão por parte de Pequim.

Trump afirmou que acreditava que o presidente chinês, Xi Jinping, faria "ainda mais do que prometido" em relação à soja, após sua recente reunião em uma cúpula na Coreia do Sul. - "Problema de acessibilidade" - O presidente americano culpou repetidamente seu antecessor democrata Joe Biden pelos problemas enfrentados pelos agricultores americanos.

Mas a situação lembra a primeira presidência de Trump, quando suas tarifas causaram mais de US$ 27 bilhões (R$ 146,6 bilhões) em perdas nas exportações agrícolas americanas entre 2018 e 2019. Naqueles anos, o governo forneceu US$ 23 bilhões (R$ 124,9 bilhões) aos agricultores afetados pelas disputas comerciais. A secretária de Agricultura de Trump, Brooke Rollins, anunciou que o governo destinaria inicialmente US$ 11 bilhões (R$ 59,7 bilhões) para cultivos e reservaria outro US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) para as áreas mais necessitadas.