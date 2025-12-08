Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump ameaça México com novas tarifas em disputa por água

Autor AFP
AFP Autor
O presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (8) impor novas tarifas aos produtos mexicanos caso o país vizinho não forneça mais água aos Estados Unidos em virtude de um acordo bilateral de distribuição.

"O México continua violando nosso tratado integral sobre a água", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, ao exigir que o país vizinho proporcione mais de 200 milhões de metros cúbicos de água aos Estados Unidos até o fim do ano, caso contrário enfrentará uma tarifa adicional de 5% sobre as exportações mexicanas.

