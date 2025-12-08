Terremoto de magnitude 6,0 atinge a costa leste de Honshu, no Japão

O Centro de Redes Sismológicas da China determinou que um terremoto de magnitude aproximada de 6,8 ocorreu no dia 9 de dezembro (horário local) em mar aberto, próximo à costa leste de Honshu, no Japão.

Mais cedo, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o norte do Japão nesta segunda-feira, 08, desencadeando um tsunami de até 40 centímetros em comunidades costeiras da região, segundo a Agência Meteorológica do Japão.