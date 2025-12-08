Terremoto de magnitude 6,0 atinge a costa leste de Honshu, no Japão
O Centro de Redes Sismológicas da China determinou que um terremoto de magnitude aproximada de 6,8 ocorreu no dia 9 de dezembro (horário local) em mar aberto, próximo à costa leste de Honshu, no Japão.
Mais cedo, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o norte do Japão nesta segunda-feira, 08, desencadeando um tsunami de até 40 centímetros em comunidades costeiras da região, segundo a Agência Meteorológica do Japão.
A agência ainda emitiu um alerta sobre possíveis réplicas nos próximos dias. Ela afirmou que há um leve aumento no risco de um terremoto de magnitude 8 e um possível tsunami ao longo da costa nordeste do país - de Chiba, logo a leste de Tóquio, até Hokkaido. A agência instou os residentes de 182 municípios na área a monitorarem sua preparação para emergências na próxima semana.
*Com informações da Associated Press.