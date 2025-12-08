Tailândia e Camboja retomam confronto e reivindicações territoriais, meses após acordo de Trump

As duas nações do sudeste asiático lutaram em julho por cinco dias em torno de um território fronteiriço disputado, causando dezenas de mortes de civis e militares e a evacuação de dezenas de milhares de aldeões de ambos os lados.

Uma história de inimizade entre Tailândia e Camboja por reivindicações territoriais voltou a se transformar em combate aberto, apenas alguns meses após ambos concordarem com um cessar-fogo promovido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar seus combates na fronteira.

Na segunda-feira, os combates mais pesados desde o cessar-fogo eclodiram. Embora não esteja claro quem deu o primeiro tiro, a Tailândia lançou ataques aéreos ao longo da fronteira, enquanto o combate terrestre também irrompeu.

As reivindicações territoriais decorrem em grande parte de um mapa de 1907 criado enquanto o Camboja estava sob domínio colonial francês, que a Tailândia alega ser impreciso. Muitos tailandeses ainda estão irritados com uma decisão de 1962 do Tribunal Internacional de Justiça, que concedeu soberania de terras disputadas ao Camboja - uma decisão reafirmada em 2013. O desacordo alimentou vários confrontos armados entre 2008 e 2011.

Uma paz instável foi alcançada no final de julho, quando a Malásia pressionou por conversas de paz e o presidente Trump trouxe os lados contendores à mesa de negociações, aproveitando a importância do mercado dos EUA para as exportações de ambas as nações, ameaçando reter privilégios comerciais cruciais.

O pacto preliminar foi seguido por um acordo mais detalhado em outubro. Seus termos previam a coordenação de operações de desminagem, remoção de armas pesadas da fronteira, implementação de medidas para restaurar a confiança mútua e abster-se de retórica prejudicial e disseminação de informações falsas. Nenhuma dessas ações foi implementada na íntegra.