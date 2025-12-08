Milan vence de virada na visita ao Torino (3-2) e recupera liderança do Italiano

Após um primeiro tempo desastroso, no qual o Torino abriu o placar com Nikola Vlasic de pênalti aos 10 minutos e Duvan Zapata ampliou aos 17, o Milan finalmente acordou.

O Milan, que chegou a ficar em desvantagem de dois gols no placar, conseguiu vencer o Torino fora de casa por 3 a 2 graças a dois gols do atacante americano Christian Pulisic e reassumiu a liderança do Campeonato Italiano nesta segunda-feira (8), no último jogo da 14ª rodada.

O meio-campista francês Adrian Rabiot diminuiu aos 24 com um chute de longa distância no ângulo, marcando seu primeiro gol desde que chegou ao Milan vindo do Olympique de Marselha no final de agosto.

A entrada de Pulisic no segundo tempo, após ser poupado por estar gripado, se mostrou decisiva para o Torino. O jogador da seleção americana empatou aos 67 minutos de jogo com seu primeiro toque na bola, apenas um minuto depois de substituir Davide Bartesaghi.

O ex-jogador do Borussia Dortmund garantiu a vitória para sua equipe dez minutos depois (77'), após receber um cruzamento de Samuele Ricci.

Graças à sua 13ª partida consecutiva sem derrota na Serie A, o Milan, com 31 pontos, alcançou o Napoli, que derrotou a Juventus por 2 a 1 no domingo. Mas os 'rossoneri' ocupam a primeira colocação graças ao saldo de gols superior ao dos napolitanos (+11 contra +10).