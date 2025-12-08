Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Michelle Bolsonaro adia evento do PL Mulher por motivos de saúde

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, suspendeu sua participação em um evento partidário por motivos de saúde, informou sua equipe nesta segunda-feira (8), semanas após a prisão de seu marido, condenado por tentativa de golpe de Estado.

A ex-primeira-dama, de 43 anos, preside o PL Mulher, o movimento feminino do Partido Liberal (PL) de Bolsonaro e seus filhos.

Michelle tem atuado na linha de frente da defesa do ex-presidente, criticando suas condições de prisão na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde ele cumpre sua pena de 27 anos desde o fim de novembro.

Em um comunicado, o PL Mulher anunciou que um evento previsto para sábado (13) no Rio de Janeiro foi adiado "em razão de afastamento médico" de Michelle.

Segundo o partido, ela "já vinha lidando com algumas alterações em sua saúde e, nos últimos meses, em especial em consequência das tensões envolvendo a prisão de seu marido e as constantes injustiças feitas contra ela e sua família".

A nota acrescenta que sua saúde se agravou, "sendo necessário o seu afastamento temporário das atividades no Partido".

Após a licença médica, a ex-primeira-dama "passará por reavaliação" de sua saúde, indicou o PL Mulher, sem detalhar do que ela sofre nem por quanto tempo ficará afastada.

Michelle Bolsonaro deveria visitar seu marido na terça-feira, algo que só pode fazer durante duas horas, duas vezes por semana, conforme decisão judicial.

Seu afastamento do cenário político ocorre dias após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, lançar sua pré-candidatura para as eleições presidenciais de 2026. Ele disse na sexta-feira que seu pai o havia designado como sucessor.

Flávio, de 44 anos, já teve desentendimentos com sua madrasta, a quem acusou recentemente de ser "autoritária" em discussões internas do partido. O senador afirmou depois que os dois pediram desculpas um ao outro.

Michelle, cujo nome tem sido cogitado como candidata do campo conservador, apoiou Flávio.

