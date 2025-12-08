Manchester United goleia lanterna Wolverhampton (4-1) e é 6º na Premier League

Em uma parte de cima da tabela extremamente equilibrada, o United, 12º colocado antes do início da partida, subiu para a 6ª posição (25 pontos), empatado com o Chelsea (5º) e a cinco pontos do Top 3.

O Manchester United teve uma atuação irregular, mas conseguiu derrotar o lanterna Wolverhampton, que vem lutando contra o rebaixamento nesta temporada, por 4 a 1, e retornar à metade superior da tabela da Premier League nesta segunda-feira (8), no último jogo da 15ª rodada.

Diante de um frágil Wolverhampton, que ainda não venceu nenhuma partida no campeonato nesta temporada, os jogadores comandados pelo técnico Ruben Amorim abriram o placar com um gol estranho de Bruno Fernandes, que conseguiu marcar apesar de escorregar duas vezes (25').

Mas, após várias oportunidades perdidas, os 'Red Devils' mostraram excesso de confiança e permitiram que o Wolverhampton se recuperasse e empatasse pouco antes do intervalo com um gol acrobático do meio-campista Jean-Ricner Bellegarde após um cruzamento na altura da marca do pênalti (45'+2). Foi o primeiro gol do 'Wolves' no campeonato desde o dia 26 de outubro.

O Manchester United se acertou no início da segunda etapa e, após um contra-ataque bem executado, o ponta-direita Bryan Mbeumo recolocou o United em vantagem (51').

Bellegarde, que deve disputar a Copa do Mundo do próximo verão pela seleção haitiana, sofreu uma lesão e teve que sair de campo mancando, e seus companheiros de equipe caíram de rendimento em seguida.