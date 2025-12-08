Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça turca ordena prisão preventiva de 11 jogadores em caso de apostas

Autor AFP
Tipo Notícia

Um tribunal de Istambul ordenou, nesta segunda-feira (8), a prisão preventiva de 11 jogadores de futebol da primeira e segunda divisões da Turquia, nove dos quais são acusados de apostar em jogos de seus próprios times, informou a mídia turca. 

Entre os cinco jogadores da primeira divisão acusados estão Metehan Baltaci, zagueiro do Galatasaray; Alassane Ndao, ponta senegalês do Konyaspor; e Mert Hakan Yandas, meio-campista do Fenerbahçe, acusado de fazer apostas por meio de terceiros. 

Os juízes ordenaram a prisão preventiva de outros nove suspeitos, incluindo os presidentes de dois clubes da terceira divisão acusados de manipulação de resultados durante a temporada 2023-2024. 

Dezenove suspeitos foram liberados sob supervisão judicial, incluindo quatro jogadores da Süper Lig, a primeira divisão do futebol turco.

Cerca de 40 pessoas foram presas na semana passada como parte de uma ampla investigação conduzida pela promotoria de Istambul sobre suspeitas de apostas ilegais e manipulação de resultados. 

Essas investigações, que abalaram o futebol turco, já haviam levado à prisão, no início de novembro, de seis árbitros turcos e do presidente do Eyüspor, clube da primeira divisão. 

A Federação Turca de Futebol (TFF) também demitiu aproximadamente 150 árbitros no mês passado, acusando-os de apostar ativamente em partidas. 

A TFF, que alega querer "limpar" o futebol turco, impôs suspensões de até 12 meses a 25 jogadores da primeira divisão e a quase mil outros que atuam na segunda, terceira e quarta divisões pelo mesmo motivo.

