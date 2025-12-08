Ex-governador do norte do México acusado de lavagem de dinheiro é preso

O ex-funcionário, que enfrenta um processo na Justiça estadual por peculato, havia sido detido inicialmente em 2020 nos Estados Unidos, que o entregaram ao México em 2022 e, há mais de dois anos, estava em liberdade condicional dentro desse distrito.

O ex-governador do estado mexicano de Chihuahua (norte), César Duarte, foi preso nesta segunda-feira (8), acusado de lavar dinheiro desviado dos cofres públicos, informou a Procuradoria-Geral.

O Ministério Público federal abriu um novo inquérito e obteve a ordem de prisão de um juiz, informou a procuradora-geral Ernestina Godoy, que assumiu o cargo na semana passada.

Duarte é investigado por sua provável participação em "um esquema de lavagem de dinheiro, no qual tentou ocultar recursos de procedência ilícita desviados dos cofres estaduais, utilizando para isso o Sistema Financeiro Mexicano", detalhou Godoy na rede social X.

O político, filiado ao ex-hegemônico PRI e que governou Chihuahua de 2010 a 2016, foi acusado por autoridades federais e estaduais por diversos crimes relacionados ao suposto desvio de 1,2 bilhão de pesos (cerca de 356 milhões de reais na cotação atual) de recursos públicos.

Mais de dez ex-governadores mexicanos foram processados nos últimos anos por corrupção ou vínculos com o crime organizado nas últimas duas décadas.