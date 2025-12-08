EUA diz que não há 'nenhuma evidência crível' de fraude eleitoral em Honduras

As eleições presidenciais hondurenhas foram íntegras e "não há nenhuma evidência crível" que indique que elas devam ser anuladas, declarou nesta segunda-feira (8) um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em meio à expectativa em relação aos resultados. O candidato Nasry Asfura (direita), apoiado publicamente pelo presidente americano Donald Trump, lidera a acirrada disputa presidencial, com 98% das atas contabilizadas, mas com uma margem de vantagem ainda pequena.

O partido no poder, Livre (esquerda), pediu "a anulação total" das eleições e convocou mobilizações populares, apesar de ter ficado em um distante terceiro lugar. "A vontade do povo hondurenho foi um repúdio à gestão do governo por parte do Partido Livre" declarou um porta-voz do Departamento de Estado à AFP, em condição de anonimato. "As eleições foram monitoradas de perto pela OEA, a União Europeia e observadores nacionais", ressaltou o porta-voz. O Livre anunciou uma "Assembleia Extraordinária da Dignidade Nacional" no próximo dia 13, após denunciar a suposta "ingerência" de Trump.