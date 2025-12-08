Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brigitte Macron xinga feministas que interromperam show de humorista

Brigitte Macron xinga feministas que interromperam show de humorista

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, foi flagrada em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (8) chamando de "vadias estúpidas" quatro feministas que interromperam o show de um humorista acusado de estupro.

As ativistas, que usavam máscaras com a palavra "estuprador", pararam o show de Ary Abittan, 51, aos gritos de "Abittan estuprador!". Em 2021, ele foi acusado de estupro por uma mulher, mas os investigadores arquivaram o caso dois anos depois, por falta de provas.

Brigitte Macron assistiu ontem ao show com sua filha e conversou com Abittan antes de ele subir ao palco, segundo um vídeo divulgado pelo veículo local Public.

"Estou com medo", diz Abittan. "Se houver vadias estúpidas aqui, vamos expulsá-las", responde Brigitte, em tom de brincadeira, usando uma expressão vulgar em francês.

O coletivo feminista responsável pela ação de sábado, #NousToutes ("Todas Nós"), converteu o insulto em uma hashtag, que foi compartilhada em várias publicações. A equipe de Brigitte argumentou que suas palavras foram "uma crítica ao método radical usado por aqueles que interromperam o espetáculo".

A França foi sacudida nos últimos anos por uma série de acusações de agressão sexual e estupro contra figuras renomadas da cena cultural, como o ator Gérard Depardieu, condenado em maio por agredir sexualmente duas mulheres em um set de filmagem em 2021, o que ele nega.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua admiração por Depardieu em 2023, quando afirmou que o ator era alvo de uma "caça às bruxas" e que defendia a presunção de inocência.

fff-ah/rmb/gv/hgs/ad/lb/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cultura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar