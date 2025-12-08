Abalado, Real Madrid precisa brilhar na Liga dos Campeões para ganhar fôlego

Duas vitórias em sete jogos refletem uma atuação aquém do esperado para os 'reis' da Europa, que foram vaiados por seus torcedores no domingo, após a derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu. Somente uma vitória expressiva na Liga dos Campeões, na quarta-feira contra o Manchester City, poderia dar uma sobrevida ao técnico Xabi Alonso. As falhas são evidentes no projeto do treinador, que recentemente chegou ao Bernabéu e pode perder o emprego caso a equipe seja derrotada pelo time inglês, segundo a imprensa espanhola.

O Real Madrid não consegue decolar, sendo quase sempre salvo por um letal Kylian Mbappé, que marcou 25 gols em 21 jogos e lidera a artilharia tanto do Campeonato Espanhol quanto da Liga dos Campeões. - Problemas no vestiário - A estratégia de Alonso desmoronou em meio a uma disputa de poder com os jogadores, segundo a imprensa espanhola. "O time é um grupo apático que gira em torno de Mbappé, cujos gols são apenas uma máscara para a crise", escreveu o jornal AS no domingo, após a derrota para o Celta de Vigo.

"Se ele folgar, não há alternativa", continuou. Kylian Mbappé liderou o Real Madrid numa sequência de 13 vitórias em 14 jogos, mas também se destacou nas últimas semanas, quando sua equipe sofreu com resultados negativos. Após um início instável que se seguiu à sua chegada vindo do Paris Saint-Germain no verão de 2024, o capitão da seleção francesa atingiu seu melhor nível no segundo semestre da temporada passada. Em 2025, o craque marcou 55 gols, quatro a menos que o recorde estabelecido em 2013 por Cristiano Ronaldo, seu ídolo de infância e maior artilheiro da história do Real Madrid.

- Três expulsos - Xabi Alonso chegou com o objetivo de se firmar como um técnico de um perfil diferente de Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, considerados excelentes na gestão de pessoas, mas com menos ênfase em abordagens táticas e técnicas. Com Mbappé como seu único jogador de linha intocável, Alonso começou a temporada alternando Vinícius Júnior com Rodrygo e Dani Carvajal com Trent Alexander-Arnold.

E enquanto Jude Bellingham se recuperava de uma cirurgia no ombro, Arda Güler brilhava no meio-campo. A equipe alcançou resultados positivos, mas o descontentamento entre alguns jogadores cresceu. O ponto de ruptura ocorreu quando Vini manifestou publicamente sua irritação após ser substituído no 'El Clásico' de outubro, que o Real Madrid venceu por 2 a 1 no Bernabéu. Além disso, o retorno de Bellingham após a lesão forçou Alonso a mudar o time titular, juntamente com a relutância de Federico Valverde em jogar na lateral direita.