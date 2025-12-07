Varejo da Alemanha registra alta de falências

Fechamentos de lojas somaram quase 2.500 em um ano, perto de recorde registrado há uma década. Segundo análise, setor foi impactado por crescimento do comércio online, especialmente de plataformas chinesas.A Alemanha tem registrado uma aceleração de falências no varejo, segundo um novo estudo, que contabilizou 2.490 falências entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Segundo a análise da seguradora de crédito Allianz Trade, divulgada em Hamburgo nesta quinta-feira (04/12), o número se aproximou do recorde anterior de 2.520 casos, registrado entre 2015 e 2016. Concorrência de comércio online "O setor varejista ainda está lutando com as profundas mudanças em seu modelo de negócios, que começaram durante a pandemia", disse o especialista do setor da Allianz, Guillaume Dejean. "Para resistir à concorrência intensificada dos principais marketplaces online, os varejistas precisam investir pesadamente em canais digitais, merchandising orientado por dados e tecnologias inovadoras para o design de lojas." A Allianz Trade disse que muitas redes estão introduzindo sistemas autônomos de armazém, ferramentas de recomendação de produtos baseadas em IA e scanners robóticos de prateleiras. Outras estão testando robôs de serviço autônomos no piso de vendas para ajudar os clientes a encontrar itens. A seguradora afirmou que a situação continuará particularmente difícil para os pequenos varejistas – numa batalha que "lembra em parte a luta de Davi contra Golias". O estudo afirmou que essas inovações melhoram a experiência do cliente e a lucratividade, mas exigem grandes investimentos iniciais com que muitos operadores menores não podem arcar. No entanto, a seguradora também apontou sinais positivos, incluindo o aumento dos salários reais e a melhoria das condições de crédito. Plataformas chinesas Os ministros das Finanças da União Europeia concordaram em introduzir tarifas sobre encomendas de baixo custo de plataformas chinesas como Shein, Temu e AliExpress "o mais breve possível em 2026", o que poderá aliviar a pressão competitiva. No entanto, com a ligeira melhora nas perspectivas econômicas, o ritmo de aumento das insolvências parece estar diminuindo gradualmente, explicou a seguradora de crédito. "As insolvências no setor varejista alemão continuam aumentando, mas o ritmo está perdendo força", explicou Guillaume Dejean, especialista do setor da Allianz Trade. "Em agosto de 2025, o aumento foi de 13% em relação ao ano anterior, comparado a 20% no ano anterior." Há "certa esperança de que a situação melhore, pelo menos lentamente". md (AFP, ots)