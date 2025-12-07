Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kremlin diz que nova estratégia de segurança dos EUA concorda com 'visão' da Rússia

Autor AFP
Tipo Notícia

A Rússia defendeu neste domingo (7) a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, baseada na abordagem nacionalista da presidência de Donald Trump, e disse que ela está "globalmente em conformidade" com a visão de Moscou.

"Os ajustes que observamos, eu diria, estão globalmente em conformidade com a nossa visão", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em entrevista à televisão pública Rossia, referindo-se ao documento publicado na sexta-feira.

Peskov disse esperar que a nova estratégia americana "possa constituir uma garantia modesta para [a] capacidade [da Rússia] de continuar de forma construtiva [seu] trabalho conjunto para encontrar uma solução pacífica na Ucrânia".

O governo Trump publicou um documento que redefine sua "estratégia de segurança nacional" de acordo com a posição do presidente americano, que consiste em priorizar os interesses de seu país.

O documento antecipa o "desaparecimento da civilização europeia" e defende a luta contra as "migrações em massa" e a restauração do "predomínio dos Estados Unidos na América Latina".

Também declara que a Otan não será ampliada, contrariando as esperanças do governo ucraniano, que enfrenta a invasão russa.

