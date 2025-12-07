Indonésia registra mais de 900 mortes após fortes tempestades

Número de vítimas das inundações e deslizamentos de terra em Sumatra ainda deve aumentar, à medida que as equipes de resgate chegam às áreas atingidas. Total de mortes no Sudeste Asiático é de mais de 1.770.O número de mortes causadas pelas inundações e deslizamentos de terra dos últimos dias superou a marca de 900 apenas na ilha de Sumatra, na Indonésia , informou neste sábado (06/12) a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB) do país no Sudeste Asiático. Segundo a última atualização, o total de mortos nas províncias de Aceh, Sumatra do Norte e Sumatra Ocidental aumentou para 908, com 410 pessoas ainda desaparecidas. As três regiões foram atingidas por dias de chuvas intensas que provocaram o transbordamento de rios, deslizamentos de terra e danos graves à infraestrutura de transporte. A província de Aceh registrou o maior número de mortes, com ao menos 345, e 174 desaparecidos. A BNPB disse que muitos dos 3.500 feridos eram de distritos rurais em terrenos íngremes propensos a deslizamentos de terra. A agência alertou que o número de vítimas pode aumentar ainda mais à medida que as equipes de resgate chegam a áreas isoladas. Sul e Sudeste da Ásia castigados pelas chuvas Uma série de tempestades tropicais e chuvas de monção atingiram o sudeste e o sul da Ásia desde a semana passada, provocando deslizamentos de terra e enchentes repentinas desde a floresta tropical de Sumatra até as plantações nas terras altas do Sri Lanka . Cerca de 1.770 pessoas morreram em desastres naturais na Indonésia, Sri Lanka, Malásia , Tailândia e Vietnã desde a semana passada. O número de mortos no Sri Lanka até esta sexta-feira era de 607, enquanto o governo alertava que novas chuvas devem aumentar o risco de deslizamentos de terra. A Tailândia registrou 276 mortes, com duas vítimas fatais na Malásia, enquanto pelo menos duas pessoas morreram no Vietnã depois que as fortes chuvas desencadearam uma série de deslizamentos. Desmatamento agrava catástrofe Autoridades de Sumatra pediram ao governo em Jacarta que declare estado de emergência nacional para liberar fundos adicionais para os esforços de resgate e socorro. Em contraste, o presidente Prabowo Subianto afirmou no início da semana que a situação estava melhorando e que as medidas atuais eram suficientes. Entidades ambientalistas atribuem ao desmatamento ligado à mineração e à exploração madeireira o agravamento dos danos causados pelas enchentes. Autoridades investigam empresas suspeitas de desmatar ilegalmente em áreas atingidas pela catástrofe. O Ministério do Meio Ambiente da Indonésia informou a suspensão temporária as operações das empresas suspeitas e vai exigir que elas realizem auditorias ambientais. Entre as empresas estão a North Sumatra Hydro Energy, que opera a usina hidrelétrica de 510 megawatts financiada pela China na região de Batang Toru, em Sumatra do Norte, e a mineradora Agincourt Resources, que opera a mina de ouro Martabe, na mesma região. Levantamentos aéreos revelam que o desmatamento em Batang Toru que pode ter agravado as enchentes, informou o Ministério do Meio Ambiente. rc (AFP, Reuters, DPA)