Exército israelense anuncia que matou dois palestinos na Cisjordânia ocupada

O Exército israelense comunicou, neste domingo (7), que matou dois homens na Cisjordânia ocupada, durante uma tentativa de atropelamento na noite de sábado contra um grupo de tropas destacadas no local.

A Autoridade Palestina identificou os mortos no incidente ocorrido perto de Hebron como Ahmad Khalil al Rajabi, de 17 anos, e Ziad Jabara Abu Dawud, de 55 anos.