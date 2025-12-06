Xabi Alonso sobre Mbappé: 'Está no caminho de fazer história no Real Madrid como Cristiano Ronaldo'

"Kylian está no caminho de fazer história no Real Madrid, como Cristiano fez. Pela ambição, números, está entre os escolhidos", declarou Alonso em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol.

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, afirmou neste sábado (6) que a ambição e os números levam o atacante francês Kylian Mbappé ao olimpo de lendas do clube, como o astro português Cristiano Ronaldo.

"O dia a dia com ele é muito bom. A vontade de ter uma influência com os demais, o que ele contagia, é algo que ele tem em comum com Cristiano. Aí, eu vejo semelhanças", continuou o treinador, antes de ser perguntado sobre qual dos dois escolheria: "Cristiano é Cristiano e Kylian é Kylian. Estão aí. Os dois são excepcionais. Temos muita sorte de termos Kylian e temos que aproveitar isso".

Mbappé fez dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0 na última quarta-feira, num jogo em que o brasileiro Vinícius Júnior teve uma boa atuação, apesar de não ter marcado.

"Vinícius está em um momento pessoal e profissional muito bom, está feliz. Foi uma pena ele não ter marcado na Grécia [Contra o Olympiacos na Champions] e em Bilbao, mas quando o vemos sorrindo, ele dá muita vitalidade à equipe", elogiou Alonso.

"É fundamental tê-lo neste estado de espírito. Tomara que amanhã ele possa coroar essa alegria com um gol", acrescentou.