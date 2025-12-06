OEA pede 'agilizar' apuração das presidenciais em Honduras

A Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu neste sábado (6) "agilizar" a apuração das eleições presidenciais de Honduras, onde, depois de quase uma semana, ainda não foi proclamado um vencedor. A contagem de votos do pleito do último domingo avança lentamente, com interrupções e em meio a denúncias de fraude do apresentador de televisão Salvador Nasralla, candidato do Partido Liberal (PL), de 72 anos.

O empresário direitista Nasry Asfura, de 67 anos e apoiado pelo presidente americano, Donald Trump, mantém uma leve vantagem sobre Nasralla, que segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) configura um empate técnico. A OEA "chama a agilizar o processo de apuração, garantindo as medidas de rastreabilidade que ofereçam certeza nos resultados", afirmou a missão eleitoral da instituição em um comunicado. "Cabe destacar que os dados estatísticos coletados pelos observadores da OEA (...) confirmam um resultado extremamente apertado", assinalou o organismo. Quanto à "gestão e processamento" do material eleitoral, a OEA destacou que "registrou demoras e intermitências" e uma "marcada falta de perícia" nas "soluções tecnológicas", o que tem causado "atrasos" na apuração.

Até este sábado, com 88,6% das atas de votação apuradas, Asfura, do Partido Nacional (PN, conservador), tem 40,19% contra 39,49% de Nasralla, segundo o CNE. Nasralla denunciou neste sábado "erros graves" na apuração, ao mesmo tempo em que pediu "tranquilidade" a seus seguidores, porque, segundo o regulamento, os candidatos têm até 29 de dezembro para revisar o material. Há mais de "5 mil atas onde já comprovamos que existem inconsistências e erros graves que estão alterando a vontade do povo", afirmou Nasralla na rede social X.