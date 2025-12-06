Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder Lens vence Nantes e abre 4 pontos sobre o PSG no Francês

Autor AFP
Tipo Notícia

O Lens venceu o Nantes por 2 a 1 neste sábado (6), uma vitória que mantém a equipe na liderança do Campeonato Francês ao final da 15ª rodada.

Seu principal perseguidor, o poderoso Paris Saint-Germain, está quatro pontos atrás antes de receber o Rennes, ainda neste sábado, no Parque dos Príncipes.

Os gols do time comandado pelo técnico Pierre Sage foram marcados por Florian Thauvin (34') e Wesley Saïd (81').

O Lens dominou as ações nos primeiros 35 minutos, nos quais poderia ter matado o jogo. Os cruzamentos, em jogadas construídas ou em lances de bola parada, eram a melhor arma.

O goleiro do Nantes, Anthony Lopes, teve que fazer grandes defesas para impedir o gol de cabeça de Malang Sarr após um escanteio (6'), e para afastar um chute de Odsonne Edouard (13').

E depois de todos esses avisos, o Lens finalmente traduziu sua superioridade no placar. Ruben Aguilar cruzou a bola para Thauvin cabecear sem marcação e abrir o placar.

Youssef El-Arabi empatou para o Nantes (38') aproveitando o rebote de um pênalti defendido por Robin Risser, mas no segundo tempo, um cruzamento longo de Matthieu Udol encontrou Saïd na segunda trave, que recolocou o Lens na frente.

O Nantes, que está na parte de baixo da tabela, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento se o Metz (17º) pontuar no domingo contra o lanterna Auxerre.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Brest - Monaco                      1 - 0

   Lille - Olympique de Marselha       1 - 0

  

   - Sábado:

   Nantes - Lens                       1 - 2

   (15h00) Toulouse - Strasbourg              

   (17h05) PSG - Rennes                       

  

   - Domingo:

   (11h00) Nice - Angers                      

   (13h15) Le Havre - Paris FC                

           Auxerre - Metz                     

   (16h45) Lorient - Lyon                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lens                    34  15  11   1   3  26  13  13

    2. PSG                     30  14   9   3   2  27  12  15

    3. Olympique de Marselha   29  15   9   2   4  35  15  20

    4. Lille                   29  15   9   2   4  29  17  12

    5. Rennes                  24  14   6   6   2  24  18   6

    6. Lyon                    24  14   7   3   4  21  15   6

    7. Monaco                  23  15   7   2   6  26  26   0

    8. Strasbourg              22  14   7   1   6  25  19   6

    9. Brest                   19  15   5   4   6  20  24  -4

   10. Toulouse                17  14   4   5   5  20  19   1

   11. Nice                    17  14   5   2   7  19  26  -7

   12. Angers                  16  14   4   4   6  12  17  -5

   13. Paris FC                15  14   4   3   7  21  26  -5

   14. Le Havre                14  14   3   5   6  13  21  -8

   15. Lorient                 14  14   3   5   6  18  28 -10

   16. Nantes                  11  15   2   5   8  13  24 -11

   17. Metz                    11  14   3   2   9  14  31 -17

   18. Auxerre                  9  14   2   3   9   8  20 -12

