Inter de Milão goleia Como (4-0) e assume liderança provisória do Italiano

Atual vice-campeã italiana e europeia, a Inter se impôs com autoridade sobre o time comandado por Cesc Fábregas com gols de Lautaro Martínez (11'), Marcus Thuram (59'), Hakan Calhanoglu (80') e do brasileiro Carlos Augusto (86').

A Inter de Milão assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano graças à goleada sobre o Como por 4 a 0 neste sábado (6), véspera do jogo mais aguardado desta 14ª rodada, entre Napoli e Juventus.

Com a vitória, os 'nerazzurri' somam 30 pontos, dois a mais que Milan e Napoli, que dividiam a liderança com 28 pontos antes do início da rodada.

O Como, que vinha de uma série de 11 jogos sem perder, sofre apenas sua segunda derrota na temporada e caiu para a sexta posição (24 pontos).

O Napoli pode recuperar a liderança em caso de vitória sobre a Juve no domingo, no retorno do técnico Luciano Spalletti ao estádio Diego Armando Maradona, que comandava o time napolitano na conquista do 'Scudetto' em 2023 e hoje está no clube de Turim.

Eliminado da Copa da Itália no meio de semana, o Milan visitará o Torino na segunda-feira.