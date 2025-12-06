Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter de Milão goleia Como (4-0) e assume liderança provisória do Italiano

Autor AFP
A Inter de Milão assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano graças à goleada sobre o Como por 4 a 0 neste sábado (6), véspera do jogo mais aguardado desta 14ª rodada, entre Napoli e Juventus.

Atual vice-campeã italiana e europeia, a Inter se impôs com autoridade sobre o time comandado por Cesc Fábregas com gols de Lautaro Martínez (11'), Marcus Thuram (59'), Hakan Calhanoglu (80') e do brasileiro Carlos Augusto (86').

Com a vitória, os 'nerazzurri' somam 30 pontos, dois a mais que Milan e Napoli, que dividiam a liderança com 28 pontos antes do início da rodada.

O Como, que vinha de uma série de 11 jogos sem perder, sofre apenas sua segunda derrota na temporada e caiu para a sexta posição (24 pontos).

O Napoli pode recuperar a liderança em caso de vitória sobre a Juve no domingo, no retorno do técnico Luciano Spalletti ao estádio Diego Armando Maradona, que comandava o time napolitano na conquista do 'Scudetto' em 2023 e hoje está no clube de Turim.

Eliminado da Copa da Itália no meio de semana, o Milan visitará o Torino na segunda-feira.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Sassuolo - Fiorentina               3 - 1

   Inter - Como                        4 - 0

   (16h45) Hellas Verona - Atalanta           

  

   - Domingo:

   (08h30) Cremonese - Lecce                  

   (11h00) Cagliari - Roma                    

   (14h00) Lazio - Bologna                    

   (16h45) Napoli - Juventus                  

  

   - Segunda-feira:

   (11h00) Pisa - Parma                       

   (14h00) Udinese - Genoa                    

   (16h45) Torino - Milan                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   30  14  10   0   4  32  13  19

    2. Milan                   28  13   8   4   1  19   9  10

    3. Napoli                  28  13   9   1   3  20  11   9

    4. Roma                    27  13   9   0   4  15   7   8

    5. Bologna                 24  13   7   3   3  22  11  11

    6. Como                    24  14   6   6   2  19  11   8

    7. Juventus                23  13   6   5   2  17  12   5

    8. Sassuolo                20  14   6   2   6  19  17   2

    9. Lazio                   18  13   5   3   5  15  10   5

   10. Udinese                 18  13   5   3   5  14  20  -6

   11. Cremonese               17  13   4   5   4  16  17  -1

   12. Atalanta                16  13   3   7   3  16  14   2

   13. Torino                  14  13   3   5   5  12  23 -11

   14. Lecce                   13  13   3   4   6  10  17  -7

   15. Cagliari                11  13   2   5   6  13  19  -6

   16. Genoa                   11  13   2   5   6  13  20  -7

   17. Parma                   11  13   2   5   6   9  17  -8

   18. Pisa                    10  13   1   7   5  10  18  -8

   19. Hellas Verona            6  13   0   6   7   8  20 -12

   20. Fiorentina               6  14   0   6   8  11  24 -13

jr/iga/cb

