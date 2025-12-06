Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com hat-trick de Kane, Bayern goleia Stuttgart (5-0) e segue imparável no Alemão

Autor AFP
Tipo Notícia

Com 37 pontos de 39 possíveis, o Bayern de Munique deu mais um passo rumo ao título ao golear o Stuttgart fora de casa por 5 a 0 neste sábado (6), pela 13ª rodada do Campeonato Alemão, com direito a hat-trick do atacante inglês Harry Kane.

Os bávaros só cederam um empate no campeonato até aqui e têm 11 pontos de vantagem sobre o RB Leipzig (2º), que ainda neste sábado recebe o Eintracht Frankfurt (7º), e 12 sobre o Borussia Dortmund (3º), que no domingo enfrenta o Hoffenheim (5º).

Contra o Stuttgart (6º), tudo foi mais fácil do que o esperado para o time do técnico Vincent Kompany.

Impressionando mais uma vez, apenas três dias antes de receber o Sporting de Lisboa na Liga dos Campeões, o Bayern abriu o placar com Konrad Laimer aos 11 minutos.

No segundo tempo, o gigante da Baviera emplacou a goleada com três de Harry Kane (66', 82' de pênalti e 88'), que agora soma 17 gols nesta Bundesliga, e um de Josip Staisic (78').

O Stuttgart ficou com um jogador a menos nos dez minutos finais por um toque de mão dentro da área de Lorenz Assignon originou o pênalti convertido por Kane.

Em quarto na tabela, o Bayer Leverkusen foi derrotado fora de casa pelo Augsburg (13º) por 2 a 0 e agora está a 14 pontos da liderança.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Mainz - B. Mönchengladbach          0 - 1

  

   - Sábado:

   Augsburg - Bayer Leverkusen         2 - 0

   Wolfsburg - Union Berlin            3 - 1

   Colônia - St Pauli                  1 - 1

   Heidenheim - Freiburg               2 - 1

   Stuttgart - Bayern de Munique       0 - 5

   (14h30) RB Leipzig - Eintracht Frankfurt   

  

   - Domingo:

   (11h30) Hamburgo - Werder Bremen           

   (13h30) Borussia Dortmund - Hoffenheim     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       37  13  12   1   0  49   9  40

    2. RB Leipzig              26  12   8   2   2  22  13   9

    3. Borussia Dortmund       25  12   7   4   1  21  11  10

    4. Bayer Leverkusen        23  13   7   2   4  28  19   9

    5. Hoffenheim              23  12   7   2   3  25  17   8

    6. Stuttgart               22  13   7   1   5  21  22  -1

    7. Eintracht Frankfurt     21  12   6   3   3  28  23   5

    8. Colônia                 16  13   4   4   5  22  21   1

    9. Freiburg                16  13   4   4   5  20  22  -2

   10. B. Mönchengladbach      16  13   4   4   5  17  19  -2

   11. Werder Bremen           16  12   4   4   4  16  21  -5

   12. Union Berlin            15  13   4   3   6  16  22  -6

   13. Augsburg                13  13   4   1   8  17  27 -10

   14. Wolfsburg               12  13   3   3   7  17  23  -6

   15. Hamburgo                12  12   3   3   6  11  18  -7

   16. Heidenheim              11  13   3   2   8  12  28 -16

   17. St Pauli                 8  13   2   2   9  11  25 -14

   18. Mainz                    6  13   1   3   9  11  24 -13

