Barcelona vence Betis com hat-trick de Ferran Torres e segue líder do Espanhol

Autor AFP
Com um hat-trick de Ferran Torres, o Barcelona venceu o Betis por 5 a 3 neste sábado (6), pela 15ª rodada, se manteve na liderança do Campeonato Espanhol.

Jogando em casa, o Betis saiu na frente com o atacante brasileiro Antony, aos seis minutos, mas o Barça conseguiu a virada sem fazer muito esforço e foi para o intervalo vencendo por 4 a 1, com os três gols de Torres (11', 13' e 40') e um de Rooney Bardghji (31').

No segundo tempo, Lamine Yamal fez o quinto dos 'blaugrana' (59') cobrando pênalti, mas o Betis continuou acreditando e reagiu com os gols de Diego Llorente (85') e Cucho Hernández (90' de pênalti), que não foram suficientes para evitar a derrota.

"Eu já sabia que podia ser titular no Barça. Vamos em busca de muitos gols mais", disse Torres à plataforma Movistar+ após a partida.

Com este resultado, o Barcelona soma 40 pontos e abre quatro de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no domingo receberá o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu.

Nos outros jogos já encerrados deste sábado, o Villarreal manteve a terceira posição na tabela ao derrotar o Getafe (7º) por 2 a 0, e o Alavés (9º) bateu a Real Sociedad (12ª) por 1 a 0.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Real Oviedo - Mallorca              0 - 0

  

   - Sábado:

   Villarreal - Getafe                 2 - 0

   Alavés - Real Sociedad              1 - 0

   Betis - Barcelona                   3 - 5

   (17h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

  

   - Domingo:

   (10h00) Elche - Girona                     

   (12h15) Valencia - Sevilla                 

   (14h30) Espanyol - Rayo Vallecano          

   (17h00) Real Madrid - Celta Vigo           

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Osasuna - Levante                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               40  16  13   1   2  47  20  27

    2. Real Madrid             36  15  11   3   1  32  13  19

    3. Villarreal              35  15  11   2   2  31  13  18

    4. Atlético de Madrid      31  15   9   4   2  28  14  14

    5. Betis                   24  15   6   6   3  25  19   6

    6. Espanyol                24  14   7   3   4  18  16   2

    7. Getafe                  20  15   6   2   7  13  17  -4

    8. Athletic Bilbao         20  15   6   2   7  14  20  -6

    9. Alavés                  18  15   5   3   7  13  15  -2

   10. Rayo Vallecano          17  14   4   5   5  13  15  -2

   11. Elche                   16  14   3   7   4  15  17  -2

   12. Real Sociedad           16  15   4   4   7  19  22  -3

   13. Celta Vigo              16  14   3   7   4  16  19  -3

   14. Sevilla                 16  14   5   1   8  19  23  -4

   15. Mallorca                14  15   3   5   7  15  22  -7

   16. Valencia                14  14   3   5   6  13  22  -9

   17. Osasuna                 12  14   3   3   8  12  18  -6

   18. Girona                  12  14   2   6   6  13  26 -13

   19. Real Oviedo             10  15   2   4   9   7  22 -15

   20. Levante                  9  14   2   3   9  16  26 -10

