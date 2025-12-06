Acidente de ônibus na Argélia deixa 14 mortos e 34 feridos

Quatorze pessoas morreram e 34 ficaram feridas neste sábado (6) quando um ônibus derrapou e capotou no sul da Argélia, informou a proteção civil.

Fotografias de meios de comunicação locais mostram o veículo virado de cabeça para baixo na beira de uma estrada na localidade de Tebelbala, cerca de 400 km ao sul de Bechar, no sul do país.