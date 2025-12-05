Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump assina memorando para rever calendário de vacinação infantil, sem vacina de Hepatite B

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 05, que o Comitê de Vacinas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) tomou uma "decisão muito boa" de encerrar a recomendação de vacina contra Hepatite B para bebês.

Segundo Trump, não há necessidade da vacinação em crianças, pois a Hepatite B é "uma doença que é principalmente transmitida sexualmente ou através de agulhas contaminadas".

"Muitos pais e cientistas têm questionado a eficácia desse 'calendário', assim como eu! É por isso que acabei de assinar um Memorando Presidencial direcionando o Departamento de Saúde e Serviços Humanos a 'ACELERAR' uma avaliação abrangente dos calendários de vacinas de outros países ao redor do mundo, e alinhar melhor o calendário de vacinas dos EUA, para que finalmente esteja enraizado no Padrão Ouro da Ciência e no BOM SENSO!", escreveu ele na Truth Social.

Se os CDCs determinarem que as práticas de outros países são superiores às recomendações atuais dos EUA, os órgãos americanos serão instruídos a atualizar o calendário básico de vacinas infantis, informou a Casa Branca.

Como exemplo, o governo cita que os EUA recomendam a vacinação de todas as crianças para 18 doenças, incluindo a COVID-19. Em comparação, a Dinamarca recomenda vacinas para apenas 10 doenças com riscos sérios de morbidade ou mortalidade, o Japão recomenda vacinas para 14 doenças, e a Alemanha para 15.

