Técnico da Colômbia se diz confiante para duelo contra Portugal de CR7 na Copa

O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, disse nesta sexta-feira (5) que sente "confiança" em sua equipe para o confronto da Copa do Mundo de 2026 contra Portugal, de Cristiano Ronaldo, "uma das melhores seleções do mundo". "Estamos tranquilos", disse Lorenzo a repórteres após o sorteio do Mundial em Washington, mas reconheceu que a seleção portuguesa é uma "cabeça de chave impressionante".

A Colômbia está no Grupo K, juntamente com Portugal, Uzbequistão e uma equipe que sairá da repescagem intercontinental em março entre Jamaica, República Democrática do Congo e Nova Caledônia. "Me dá confiança ver que a equipe está jogando bem", disse o técnico argentino, que levou a Colômbia ao vice-campeonato da Copa América de 2024. Portugal é "uma das melhores seleções do mundo atualmente... Estamos felizes em competir e enfrentar esse nível de equipe", afirmou. A Colômbia terminou em terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos, atrás de Argentina e Equador. A seleção colombiana, que ficou de fora da Copa do Mundo do Catar de 2022, começou bem sua campanha no torneio classificatório, mas perdeu o ritmo na reta final.

Mas os colombianos têm grandes expectativas para o torneio do ano que vem, que será organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, graças à força do seu elenco. Eles depositam sua confiança em seus jogadores-chave, como Luis Díaz, que atualmente brilha no Bayern de Munique, e o capitão James Rodríguez. O camisa 10 foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, e agora eles se reencontrarão naquela que será a sexta Copa do Mundo do astro português.

"Ele é um cara com uma mentalidade forte. Acho que vai ser ótimo jogar contra ele", disse James à Caracol Televisión antes do sorteio. Lorenzo confirmou que o processo de convocação de jogadores para a Copa do Mundo ainda está aberto. "Há uma competição saudável, há jogadores de altíssimo nível", disse ele.