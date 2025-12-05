Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em alta, influenciado por estagnação do conflito na Ucrânia

Petróleo fecha em alta, influenciado por estagnação do conflito na Ucrânia

Autor AFP
Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (5), impulsionados pela estagnação diplomática em torno da guerra na Ucrânia e devido a uma onda de frio nos Estados Unidos que ameaça fazer disparar a demanda por combustíveis para calefação.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro avançou 0,77%, hasta los 63,75 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em janeiro, fechou em alta de 0,69% e voltou a se situar acima da barreira dos 60 dólares, a 60,08 dólares.

"À vista da situação geopolítica entre Rússia e Ucrânia, parece pouco provável que se alcance um acordo de paz em um futuro próximo", comentou à AFP Phil Flynn, do Price Futures Group.

Negociadores ucranianos voltarão a se reunir nesta sexta-feira em Miami, Flórida, com representantes do governo de Donald Trump para abordar o plano americano sobre o fim da guerra com a Rússia.

Por outro lado, o aumento das tensões militares entre Estados Unidos e Venezuela também poderia afetar os preços do petróleo, pois Caracas "fornece 1,1 milhão de barris diários de cru, principalmente para a China", segundo Jorge Leon, da Rystad Energy.

Por enquanto, a prima de risco geopolítico segue influenciando os preços, enquanto a continuação dos conflitos poderia impactar o fornecimento negativamente.

Paralelamente, "os operadores esperam um acordo da demanda de combustível para calefação devido às temperaturas particularmente baixas nos Estados Unidos", assinalou Phil Flynn, o que impulsiona os preços da commodity.

"Este fim de semana fará muito frio das planícies do norte até o nordeste, com (...) várias frentes frias que anunciam a chegada de massas de ar ártico", alertou o Serviço Meteorológico Nacional americano (NWS).

Esta onda de frio poderia "aumentar o risco de congelamento nas zonas de produção", acrescenta Flynn, o que afetaria a oferta.

Tags

eua rússia ucrânia

