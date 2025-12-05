Petróleo fecha em alta, influenciado por estagnação do conflito na Ucrânia

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (5), impulsionados pela estagnação diplomática em torno da guerra na Ucrânia e devido a uma onda de frio nos Estados Unidos que ameaça fazer disparar a demanda por combustíveis para calefação. O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro avançou 0,77%, hasta los 63,75 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em janeiro, fechou em alta de 0,69% e voltou a se situar acima da barreira dos 60 dólares, a 60,08 dólares. "À vista da situação geopolítica entre Rússia e Ucrânia, parece pouco provável que se alcance um acordo de paz em um futuro próximo", comentou à AFP Phil Flynn, do Price Futures Group. Negociadores ucranianos voltarão a se reunir nesta sexta-feira em Miami, Flórida, com representantes do governo de Donald Trump para abordar o plano americano sobre o fim da guerra com a Rússia. Por outro lado, o aumento das tensões militares entre Estados Unidos e Venezuela também poderia afetar os preços do petróleo, pois Caracas "fornece 1,1 milhão de barris diários de cru, principalmente para a China", segundo Jorge Leon, da Rystad Energy.

Por enquanto, a prima de risco geopolítico segue influenciando os preços, enquanto a continuação dos conflitos poderia impactar o fornecimento negativamente. Paralelamente, "os operadores esperam um acordo da demanda de combustível para calefação devido às temperaturas particularmente baixas nos Estados Unidos", assinalou Phil Flynn, o que impulsiona os preços da commodity. "Este fim de semana fará muito frio das planícies do norte até o nordeste, com (...) várias frentes frias que anunciam a chegada de massas de ar ártico", alertou o Serviço Meteorológico Nacional americano (NWS).