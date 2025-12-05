Dez universitários morrem em incêndio em restaurante no Peru

O incidente ocorreu na tarde de quinta-feira na cidade de Huancané, onde um grupo de alunos de um centro pedagógico comemorava um aniversário.

Dez universitários morreram e três ficaram feridos em um incêndio em um restaurante na região andina de Puno, no sudeste do Peru, informou a polícia nesta sexta-feira (5).

"Com a entrada de peritos da polícia e do Ministério Público, foi possível encontrar 10 mortos no incêndio", disse à AFP um oficial da delegacia dessa localidade, próxima à fronteira com a Bolívia. As vítimas têm entre 17 e 23 anos.

Os estudantes estavam no segundo andar do local de madeira e tijolos, quando foram atingidos pelas chamas.

O fogo se espalhou rapidamente. Moradores tentaram apagá-lo com extintores e baldes, segundo imagens da imprensa local.

Com cerca de 20 mil habitantes, Huancané não possui um Corpo de Bombeiros, afirmou o prefeito, Valerio Tapia, à agência estatal Andina. Depois de uma hora, os bombeiros da cidade vizinha de Juliaca chegaram ao local para controlar a emergência.