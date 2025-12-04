Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preso suspeito em caso de bombas plantadas perto do Capitólio em 2021 (imprensa)

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (4), no âmbito da investigação sobre a colocação de bombas caseiras em frente às sedes dos dois principais partidos dos Estados Unidos na véspera do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, segundo a imprensa americana. 

Esta é a primeira prisão relacionada ao caso, pelo qual o FBI oferece uma recompensa de 500 mil dólares (2,64 milhões de reais) em troca de qualquer informação que permita identificar o suspeito. 

O indivíduo foi preso na manhã desta quinta-feira na Virgínia (leste), segundo a imprensa americana, citando fontes próximas à investigação. Consultados pela AFP, o FBI e o Departamento de Justiça não responderam imediatamente. 

A identidade e as motivações do autor destes artefatos explosivos caseiros, instalados perto das sedes dos partidos democrata e republicano, seguem sendo um mistério que alimentou diversas teorias conspiratórias sobre uma possível manipulação da invasão ao Capitólio no dia seguinte, em 6 de janeiro de 2021.

Nesse dia, centenas de apoiadores do então presidente em fim de mandato Donald Trump, inflamados por suas acusações infundadas de fraude eleitoral, invadiram o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden. 

As bombas colocadas fora dos escritórios do Comitê Nacional Democrata (DNC, em inglês) e do Comitê Nacional Republicano (RNC) não explodiram e poderiam ter como único objetivo distrair a polícia do Capitólio pouco antes da invasão, avaliaram analistas.

