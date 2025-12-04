BRASIL ECONOMIA: Economia do Brasil avança no terceiro trimestre impulsionada pelo agro

AUSTRÁLIA REDES SOCIAIS: Meta começa a remover menores de 16 anos de suas plataformas na Austrália

A economia do Brasil cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionada pelo setor agropecuário, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (4) que apresentam, entretanto, uma desaceleração.

A gigante da tecnologia Meta anunciou nesta quinta-feira (4) que começou a excluir as contas de usuários menores de 16 anos no Instagram, Threads e Facebook na Austrália, antes da entrada em vigor no país da primeira lei no mundo que proíbe as redes sociais para crianças.

DORAL:

Possível intervenção militar dos EUA divide venezuelanos na Flórida

Os Estados Unidos devem intervir na Venezuela? A questão, atual após a mobilização militar americana no Caribe, divide os venezuelanos no sul da Flórida. Embora a maioria apoie uma mudança na liderança de seu país, há divergências sobre a melhor forma de alcançá-la.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Macron pede ação da China sobre a guerra na Ucrânia e contra os desequilíbrios comerciais

O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um apelo nesta quinta-feira (4) a seu homólogo da China, Xi Jinping, para que ajude a acabar com a guerra na Ucrânia e a corrigir os desequilíbrios comerciais, embora seu anfitrião tenha rejeitado qualquer responsabilidade no conflito entre Kiev e Moscou.

SIBOLGA:

Indonésia e Sri Lanka em alerta por previsões de chuvas após inundações devastadoras

As previsões de novas chuvas para esta quinta-feira (4) aumentaram os temores de mais destruição na Indonésia e no Sri Lanka, que ainda tentam se recuperar, assim como outros países asiáticos, das inundações devastadoras que mataram mais de 1.500 pessoas na última semana.

-- ORIENTE MÉDIO

DARAYA:

O ressurgimento de Daraya, cidade síria destruída pelas forças de Assad

Como se fosse um fantasma na noite, Bilal Shorba, o artista conhecido como "Banksy Sírio", avançava sorrateiro pelas ruínas de Daraya para pintar seus murais, rezando para que os atiradores de Bashar al Assad não o vissem.

KHAN YUNIS:

Casamento coletivo celebra rara cena de felicidade entre as ruínas de Gaza

Entre as ruínas de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, dezenas de jovens casais avançam sobre um tapete vermelho vestidos com trajes palestinos bordados para as mulheres e ternos com gravata para os homens.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MÉXICO:

Dua Lipa seduz América Latina com samba, futebol e tacos

Ela sambou no Rio de Janeiro, torceu em um estádio de futebol argentino e desfrutou das delícias da gastronomia peruana: a britânica Dua Lipa conquistou a América Latina ao fazer suas as paixões e melodias dos países que visitou em sua turnê pela região.

=== ESPORTES ===

WASHINGTON:

Copa do Mundo na América do Norte ganha ritmo com sorteio nos EUA

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, a maior da história do futebol, começa na sexta-feira (5) com a cerimônia do sorteio em Washington, com Donald Trump pronto para atrair uma enorme atenção.

WASHINGTON:

Copa do Mundo de 2026 já sente a mão firme de Trump, um anfitrião controverso

Organizar uma Copa do Mundo de futebol renovada com 48 seleções já é uma tarefa difícil, um desafio para 2026 ao qual se propuseram Canadá, Estados Unidos e México. Mas quando o anfitrião se chama Donald Trump, a coisa se torna mais complicada.

