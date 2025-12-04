Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel identifica restos mortais do penúltimo refém em Gaza

Autor Agência Estado
O exército israelense anunciou nesta quinta-feira, 4, que identificou os restos mortais do penúltimo refém mantido em Gaza. Sudthisak Rinthalak era natural da Tailândia e foi morto em 7 de outubro de 2023; seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza, onde foi mantido pela Jihad Islâmica, segundo o comunicado.

Rinthalak tinha 43 anos quando faleceu. Seu corpo já foi repatriado para o sepultamento.

Autoridades tailandesas agradeceram ao exército de Israel a assistência prestada, que levou à libertação de todos os 31 reféns tailandeses feitos no início da guerra; destes, 28 foram soltos com vida e três morreram.

O Hamas libertou os últimos 20 reféns vivos em 13 de outubro, dia do início do cessar-fogo. Desde então, o grupo terrorista já devolveu 27 dos 28 restos mortais que prometeram entregar a Israel como parte do acordo de trégua.

O último corpo é o de um israelense. Com apenas um refém restante, as partes estão perto de concluir a primeira fase do cessar-fogo.

Desde o início do acordo de paz, Israel libertou os corpos de centenas de palestinos para Gaza, em troca de reféns ou de seus restos mortais. A maioria permanece não identificada. (Com agências internacionais).

