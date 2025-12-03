Três policiais morrem após explosão de bomba no Paquistão; ataque é o 3º do tipo em três dias

A explosão ocorreu na cidade de Dera Ismail Khan, na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, de acordo com o policial Sajjad Khan. Ele afirmou apenas que a investigação está em andamento e não deu mais detalhes.

Três policiais morreram após um ataque a bomba contra uma viatura nesta quarta-feira, 3, à beira de uma estrada no noroeste do Paquistão. Esse foi o terceiro ataque desse tipo em três dias.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento, mas o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, culpou o braço do Taleban no Paquistão, conhecido como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). O grupo é separado, mas aliado ao governo Taleban no Afeganistão, e vem intensificando sua campanha contra as forças de segurança nos últimos anos.

O Paquistão tem registrado um aumento constante da violência militante, aprofundando as tensões com o Afeganistão. Islamabad acusa o TTP de usar o território afegão como refúgio desde a tomada do poder pelo Taleban em 2021 - uma acusação que Cabul nega.

O atentado desta quarta-feira ocorreu um dia depois de militantes emboscarem um veículo que transportava um administrador do governo na cidade de Bannu, no noroeste do país. O homem foi morto, assim como dois de seus guardas e um pedestre.

Na segunda-feira, dia 1º, um ataque suicida perto de uma viatura na cidade de Lakki Marwat, também na província de Khyber Pakhtunkhwa, matou um policial e deixou outros feridos.