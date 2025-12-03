Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico francês Wilfried Nancy assume comando do Celtic da Escócia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Celtic Glasgow, campeão das últimas quatro edições da liga escocesa, anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do francês Wilfried Nancy como seu novo treinador. 

O técnico de 48 anos chega ao tradicional clube escocês com uma reputação considerável conquistada na América do Norte. 

O clube alviverde teve um primeiro semestre marcado pela não classificação para a Liga dos Campeões e por tensões entre torcedores e diretoria devido a uma janela de transferências considerada insuficiente. 

O Celtic ocupa atualmente a segunda posição no campeonato escocês, tendo conquistado 13 dos últimos 14 títulos, dois pontos atrás do Hearts. 

Martin O'Neill era o treinador interino desde a saída de Brendan Rodgers no final de outubro. 

Wilfried Nancy, que assinou um contrato de dois anos e meio, foi auxiliar técnico de Thierry Henry no Montreal Impact, do Canadá, antes de assumir o comando da equipe.

Desde 2022, ele comandava o Columbus Crew nos Estados Unidos, com o qual conquistou a MLS em 2023 e a Leagues Cup em 2024, sendo eleito o melhor técnico do ano.

