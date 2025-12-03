Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Recentes 'conquistas do exército russo' influenciaram conversas sobre a Ucrânia, diz Kremlin

As recentes "conquistas" do exército russo no campo de batalha "influenciaram" as conversas sobre a Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira (3) o Kremlin, um dia após o encontro em Moscou entre o presidente Vladimir Putin e o enviado americano Steve Witkoff. 

"As conquistas das últimas semanas do exército russo no campo de batalha influenciaram o desenvolvimento e o tom das negociações", declarou à imprensa o assessor diplomático do presidente russo, Yuri Ushakov.

