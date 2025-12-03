Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Malásia retomará busca do avião do voo MH370 desaparecido há mais de uma década

A busca pelo avião do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido há mais de uma década, será retomada no final de dezembro, anunciou nesta quarta-feira (3) o Ministério dos Transportes da Malásia.

O Boeing 777 com 239 pessoas a bordo perdeu contato com os radares em 8 de março de 2014, durante uma viagem entre Kuala Lumpur e Pequim. 

A aeronave não foi localizada, apesar da operação de busca mais extensa da história da aviação.

O ministério afirmou em um comunicado que "a busca em águas profundas pelos destroços desaparecidos do voo MH370 da Malaysia Airlines será retomada em 30 de dezembro de 2025".

A operação será coordenada pela empresa de exploração marítima Ocean Infinity "em uma área específica avaliada como a de maior probabilidade de localizar a aeronave", informou o ministério.

A busca anterior no sul do Oceano Índico foi suspensa em abril. A operação aconteceu sob o princípio de que o governo não pagaria à empresa responsável caso os destroços não fossem encontrados.

A Ocean Infinity liderou uma operação inicial de localização sem sucesso em 2018, antes de aceitar participar de uma nova tentativa este ano.

