Ladrões roubam carga de 20 mil munições do Exército alemão

Carregamento foi levado de caminhão estacionado em frente a um hotel. Militares acreditam que ação não foi aleatória e que transportadora quebrou protocolo de segurança ao deixar carga exposta e sem vigilância.Um carregamento de munição destinado às Forças Armadas da Alemanha (Bundeswehr) foi furtado na semana passada durante o transporte do material, confirmou um porta-voz militar nesta terça-feira (02/12), após relatos na imprensa alemã. O furto ocorreu entre a noite de 24 de novembro e a manhã seguinte, quando o caminhão que transportava a munição estava num estacionamento em frente a um hotel na cidade de Burg, no estado da Saxônia-Anhalt, no leste da Alemanha. Uma verificação inicial revelou que cerca de 10 mil cartuchos de munição de combate para pistolas e 9.900 cartuchos de munição de treinamento para fuzis de assalto foram furtados, informou a revista Der Spiegel. De acordo com as investigações iniciais, a parada no estacionamento não estava programada. Aparentemente, o motorista decidiu passar a noite no hotel e, durante esse período, a carga do veículo permaneceu sem vigilância. A empresa contratada quebrou o protocolo ao permitir que a carga fosse transportada por apenas um motorista, quando normalmente deveriam ser dois, segundo a Spiegel. A falta de parte da munição foi notada durante a entrega do carregamento ao quartel para o qual se destinava, disse o porta-voz militar. A Polícia e a Bundeswehr estão investigando o caso. "Levamos este roubo muito a sério, pois esses tipos de munições não podem cair em mãos erradas", disse um porta-voz do Ministério da Defesa da Alemanha à revista. Fontes das Forças Armadas disseram à Spiegel que o incidente provavelmente não foi um roubo aleatório. "Em vez disso, elas temem que o transporte de munição estivesse sendo monitorado e que os criminosos tenham agido quando o motorista fez a parada não planejada em Burg", afirmou a revista. as (AFP, Lusa)

