Israel anuncia que moradores de Gaza poderão sair pelo Egito 'nos próximos dias'

Israel anunciou nesta quarta-feira (3) que os habitantes da Faixa de Gaza poderão sair pelo Egito "nos próximos dias", com base em uma medida contemplada no plano de paz dos Estados Unidos para Gaza. "Segundo o acordo de cessar-fogo (...) o ponto de passagem de Rafah será aberto nos próximos dias exclusivamente para que os residentes da Faixa de Gaza saiam em direção ao Egito", afirmou o Cogat, organismo do Ministério da Defesa israelense que supervisiona as atividades civis nos Territórios Palestinos.

O comunicado destaca que a abertura do ponto de passagem será organizada em coordenação com o Egito e a União Europeia. Duas fontes diplomáticas europeias indicaram à AFP que, a princípio, estavam preparadas para a abertura da passagem de Rafah para pedestres em 14 de outubro, poucos dias após a entrada em vigor da trégua entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, após um anúncio similar. Mas a medida foi adiada. A reabertura da passagem fronteiriça de Rafah, entre Gaza e Egito, é parte do plano de paz do presidente Donald Trump para o território palestino. Também é uma demanda de longa data de várias agências da ONU e outros organismos humanitários. O Exército israelense tomou o controle do lado palestino da passagem fronteiriça em maio de 2024, alegando que estava sendo "utilizada com propósitos terroristas" e para a entrada de armas.