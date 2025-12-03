Inundações na Ásia provocaram mais de 1.500 mortes

O número de mortes provocadas pelas inundações que atingem vários países da Ásia superou nesta quarta-feira (3) a marca de 1.500, enquanto as autoridades do Sri Lanka e da ilha indonésia de Sumatra lutam para chegar às pessoas desesperadas por ajuda. Uma temporada de monções intensa e dois ciclones tropicais incomuns provocaram, desde a semana passada, tempestades na Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Malásia.

As mudanças climáticas provocam chuvas mais intensas, já que uma atmosfera mais quente retém mais umidade. Na Indonésia, o desespero entre os afetados pela tragédia aumenta devido à lentidão dos trabalhos de resgate e distribuição de ajuda. As organizações humanitárias afirmaram que a dimensão do desafio é quase sem precedentes, mesmo para um país que já sofreu muitos desastres naturais. Em toda a ilha de Sumatra, o balanço de vítimas foi revisado e diminuiu para 770 mortos e pelo menos 463 desaparecidos. Algumas horas antes, a agência de gestão de desastres havia anunciado 804 falecidos.

Muitas regiões continuam isoladas devido aos danos provocados pelas inundações, por cortes de energia elétrica e de comunicações ou por ambos. "É muito difícil responder do ponto de vista logístico", afirmou Ade Soekadis, diretor-executivo da organização humanitária 'Mercy Corps Indonesia'. "A magnitude dos danos e o tamanho da área afetada são realmente enormes", disse

A organização pretende enviar material de higiene e água às pessoas afetadas, por considerar que os relatos sobre a escassez de produtos essenciais e alimentos eram "muito preocupantes". - "Como um terremoto" - Em um abrigo improvisado em Padan, no norte de Sumatra, Reinaro Waruwu, 52 anos, disse à AFP que, como muitos outros, estava "decepcionado" com a resposta do governo.

"Alguns esperaram um dia e uma noite pela ajuda, por isso não conseguiram ser salvos" disse, ao lado de outros desabrigados. "Estou frustrado, não preciso falar duas vezes". Ele descreveu as inundações e os deslizamentos de terra como algo nunca visto. "Foi como um terremoto (...). Pensei: 'Bem, se vou morrer, que assim seja'", disse, antes de começar a chorar. Hamida Telaumbaunua, 37 anos, disse que a água levou toda a sua cozinha. "Meu coração... foi a primeira vez que vivi uma inundação assim", disse. "É difícil pensar no que o futuro nos reserva. Talvez, enquanto estivermos aqui, tudo ficará bem, mas depois (...) não sei o que vai acontecer".