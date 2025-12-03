EUA: setor privado elimina 32.000 postos de trabalho em novembro e surpreende os mercados
O setor privado eliminou 32.000 empregos nos Estados Unidos em novembro, contrariando as expectativas do mercado, que esperava um crescimento, segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab publicada nesta quarta-feira (3).
No mês passado, a maioria dos empregos eliminados estava no setor industrial e nas empresas com menos de 50 funcionários, segundo o estudo.
