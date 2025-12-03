Airbus reduz meta de entregas para 2025 após problema em fuselagem do A320

A fabricante europeia Airbus anunciou, nesta quarta-feira (3), que reduzirá sua meta de entregas para 2025 a 790 aviões frente aos 820 previstos, devido a falhas de qualidade detectadas esta semana na fuselagem do A320, seu principal modelo de aeronave comercial. "A raiz de um problema recente de qualidade em um fornecedor relacionado com os painéis da fuselagem, que afeta as entregas da família A320, a Airbus SE atualiza suas previsões de entregas de aviões comerciais para 2025", informou a empresa em um comunicado.

No entanto, a companhia detalhou que mantém "suas previsões financeiras" para este ano. Na terça-feira, a empresa tinha informado que até 628 aeronaves A320 poderiam ser inspecionadas após a detecção de "problemas de qualidade" em seus painéis metálicos, embora tenha esclarecido que isto "não significa que necessariamente todos os aviões estejam afetados". "O número total de aviões potencialmente afetados, tanto em produção quanto em serviço, diminui dia a dia com o avanço das inspeções que permitem identificar aqueles que requerem uma ação específica", informou na ocasião a empresa em mensagem enviada à AFP, em resposta a informações publicadas pela Bloomberg e pelo Les Echos. Os 628 aviões citados por estes veículos de mídia são "uma estimativa do número máximo" de aviões suscetíveis de serem inspecionados, assinalou a empresa.

A Airbus "está revisando todos os aviões potencialmente afetados, sabendo que apenas uma parte deles exigirá mais intervenção", acrescentou a companhia. A empresa detalhou que "sempre se age desta maneira diante de problemas de qualidade em sua cadeia de abastecimento". A fabricante anunciou, na segunda-feira, que encontrou "problemas de qualidade" nos painéis metálicos destinados a seu bem sucedido modelo de corredor único A320, afirmando que este incidente tinha sido "identificado" e "circunscrito".