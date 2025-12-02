Zelensky pede paz duradoura antes do encontro de Putin com emissários americanos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu, nesta terça-feira (2), uma paz duradoura com a Rússia antes do encontro em Moscou entre emissários americanos e o presidente russo, Vladimir Putin, para pôr fim a quase quatro anos de conflito. Antes do encontro com o enviado americano Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, Putin afirmou que seu país está pronto para a guerra, caso a Europa a deseje, e acusou os europeus de dificultarem os esforços para acabar com os combates.

"Não temos intenção de ir à guerra com a Europa, mas, se a Europa quiser e começar, estamos prontos", declarou Putin à imprensa. A reunião na capital russa ocorre após vários dias de intensas negociações diplomáticas que deixaram Washington "muito otimista" quanto às possibilidades de pôr fim ao conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Espera-se que os delegados apresentem a Putin uma nova versão do plano americano para acabar com as hostilidades, elaborado após uma versão anterior que Kiev e seus aliados europeus consideraram que fazia muitas concessões a Moscou. Uma delegação ucraniana poderia se reunir com Witkoff e Kushner na quarta-feira, possivelmente em Bruxelas, indicou à AFP um alto funcionário de Kiev.

"Os Estados Unidos querem nos informar diretamente após sua reunião" com Putin, declarou Zelensky nesta terça-feira durante uma visita à Irlanda, onde busca consolidar o apoio europeu. Mas qualquer plano deve acabar com o conflito de forma definitiva, disse Zelensky. "Nosso objetivo comum é pôr fim à guerra, não apenas conseguir uma pausa nos combates", afirmou o presidente ucraniano, acrescentando: "É necessária uma paz digna".

Em Bruxelas, o chefe da Otan, Mark Rutte, disse estar "confiante" de que os esforços dos Estados Unidos "eventualmente restaurarão a paz na Europa". - Momento crítico para Kiev - A reunião entre Estados Unidos e Rússia ocorre em um momento crítico para a Ucrânia.

Kiev tem sido abalada por escândalos de corrupção que levaram à renúncia do chefe de gabinete de Zelensky. Moscou também intensificou nas últimas semanas os ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia. O presidente ucraniano afirmou que ainda espera discutir questões-chave com o seu par americano, incluindo territoriais, e sugeriu que a verdadeira motivação de Moscou para as conversas com Washington é aliviar as sanções ocidentais.