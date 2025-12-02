Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela reautoriza voos de deportação de migrantes dos EUA

Venezuela reautoriza voos de deportação de migrantes dos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela informou nesta terça-feira (2) que reautorizou os voos dos Estados Unidos para deportar migrantes, dias após a suspensão devido ao alerta do presidente americano Donald Trump sobre o "fechamento total" do espaço aéreo venezuelano. 

A chegada de aviões americanos com venezuelanos sem documentos continuou regularmente, apesar da tensão entre os dois países devido à mobilização militar dos EUA no Caribe. 

Trump afirma que se trata de uma operação para combater o narcotráfico, mas seu homólogo venezuelano Nicolás Maduro assegure que o objetivo é removê-lo do poder e se apropriar das riquezas petrolíferas do país. 

A autoridade aeronáutica venezuelana "recebeu a solicitação do governo dos Estados Unidos para retomar os voos de repatriação de migrantes venezuelanos daquele país para a Venezuela", indicou um comunicado do Ministério dos Transportes. 

"Por instruções do presidente Nicolás Maduro, autoriza-se o ingresso em nosso espaço aéreo das aeronaves". 

Caracas permitirá a entrada de dois voos da americana Eastern Airlines às quartas e sextas-feiras. 

A migração é um tema central do governo de Trump. 

O americano reuniu-se na segunda-feira com sua equipe de Segurança Nacional para discutir sobre a Venezuela. No domingo, confirmou uma conversa telefônica com Maduro, sobre a qual não deu detalhes. 

Quase 75 voos com deportados foram realizados este ano, com pelo menos 13.956 venezuelanos que estavam nos Estados Unidos, segundo o governo Maduro.

bc/jt/mel/jc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar