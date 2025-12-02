Venezuela reautoriza voos de deportação de migrantes dos EUA

A Venezuela informou nesta terça-feira (2) que reautorizou os voos dos Estados Unidos para deportar migrantes, dias após a suspensão devido ao alerta do presidente americano Donald Trump sobre o "fechamento total" do espaço aéreo venezuelano. A chegada de aviões americanos com venezuelanos sem documentos continuou regularmente, apesar da tensão entre os dois países devido à mobilização militar dos EUA no Caribe.

Trump afirma que se trata de uma operação para combater o narcotráfico, mas seu homólogo venezuelano Nicolás Maduro assegure que o objetivo é removê-lo do poder e se apropriar das riquezas petrolíferas do país. A autoridade aeronáutica venezuelana "recebeu a solicitação do governo dos Estados Unidos para retomar os voos de repatriação de migrantes venezuelanos daquele país para a Venezuela", indicou um comunicado do Ministério dos Transportes. "Por instruções do presidente Nicolás Maduro, autoriza-se o ingresso em nosso espaço aéreo das aeronaves". Caracas permitirá a entrada de dois voos da americana Eastern Airlines às quartas e sextas-feiras.