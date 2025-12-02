Venezuela denuncia 'venda forçada' da refinaria Citgo nos EUA

A Venezuela denunciou nesta terça-feira (2) que um tribunal dos Estados Unidos autorizou a venda de sua refinaria nesse país, a Citgo, em um processo de leilão em benefício de seus credores que ainda necessita de autorização do governo americano. A filial da estatal venezuelana PDVSA estava sob o controle de uma diretoria nomeada pela oposição, depois que Washington entregou a ela o comando da petroleira em 2019, após não reconhecer a releição do presidente Nicolás Maduro.

A Citgo enfrenta inadimplências que superam os 20 bilhões de dólares. O juiz de Delaware Leonard Stark autorizou no sábado sua venda a uma subsidiária da Elliott Investment Management, após a confirmação da oferta em um leilão organizado pelo tribunal. A vice-presidenta venezuelana, Delcy Rodríguez, leu nesta terça-feira um comunicado no qual "rejeita energicamente a decisão adotada no procedimento judicial de 'venda forçada' da empresa Citgo". O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos deve autorizar a operação.