Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela denuncia 'venda forçada' da refinaria Citgo nos EUA

Venezuela denuncia 'venda forçada' da refinaria Citgo nos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela denunciou nesta terça-feira (2) que um tribunal dos Estados Unidos autorizou a venda de sua refinaria nesse país, a Citgo, em um processo de leilão em benefício de seus credores que ainda necessita de autorização do governo americano.

A filial da estatal venezuelana PDVSA estava sob o controle de uma diretoria nomeada pela oposição, depois que Washington entregou a ela o comando da petroleira em 2019, após não reconhecer a releição do presidente Nicolás Maduro.

A Citgo enfrenta inadimplências que superam os 20 bilhões de dólares.

O juiz de Delaware Leonard Stark autorizou no sábado sua venda a uma subsidiária da Elliott Investment Management, após a confirmação da oferta em um leilão organizado pelo tribunal.

A vice-presidenta venezuelana, Delcy Rodríguez, leu nesta terça-feira um comunicado no qual "rejeita energicamente a decisão adotada no procedimento judicial de 'venda forçada' da empresa Citgo".

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos deve autorizar a operação.

Rodríguez responsabilizou a oposição liderada por María Corina Machado pela venda da empresa.

Essa denúncia coincide com a reunião do presidente americano, Donald Trump, com seu Conselho de Segurança Nacional para tratar do tema da Venezuela, em meio à mobilização militar americana no Caribe para o que diz ser uma operação contra o narcotráfico.

Maduro, no entanto, afirma que o objetivo é a derrubada de seu governo.

ba/jt/mar/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar