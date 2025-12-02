Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela critica TPI após fechamento de escritório em Caracas

Venezuela critica TPI após fechamento de escritório em Caracas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela acusou na segunda-feira a procuradoria do Tribunal Penal Internacional (TPI) de "fugir" de suas responsabilidades, depois que a instituição anunciou o fechamento de seu escritório em Caracas devido à falta de "progresso real" no trabalho com o governo.

O TPI investiga a Venezuela por supostos crimes contra a humanidade cometidos durante os protestos de 2017. No ano passado, abriu um escritório em Caracas para trabalhar com as autoridades venezuelanas.

O procurador adjunto do TPI, Mame Mandiaye Niang, anunciou a decisão de fechar o escritório devido à falta de "progresso real" na "complementariedade" com o governo da Venezuela, mas destacou que a investigação prossegue. 

"A Procuradoria do TPI não demonstrou o menor compromisso, nem espírito de cooperação (...) a Procuradoria nunca designou funcionários para ocupar estes espaços", respondeu o governo venezuelano em um comunicado.

"Também não formulou suas contribuições e recomendações às diversas iniciativas da Venezuela, fugindo irresponsavelmente de suas responsabilidades previamente assumidas. Sua agenda no país foi muito clara: não fazer nada para depois instrumentalizar a justiça com fins políticos", acrescenta a nota.

Em 2018, Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai, Peru e Canadá apresentaram uma denúncia ao TPI contra a Venezuela por suposta violação dos direitos humanos.

Em novembro de 2021, a procuradoria abriu uma investigação formal e assinou um acordo com o presidente Nicolás Maduro, no qual a Venezuela se comprometia a garantir que o tribunal pudesse trabalhar de maneira adequada no país.

O TPI, criado em 2002, é o único tribunal independente do mundo estabelecido para investigar os crimes mais graves, como genocídios, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

ba/pgf/atm/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar