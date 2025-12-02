Venezuela critica TPI após fechamento de escritório em Caracas

A Venezuela acusou na segunda-feira a procuradoria do Tribunal Penal Internacional (TPI) de "fugir" de suas responsabilidades, depois que a instituição anunciou o fechamento de seu escritório em Caracas devido à falta de "progresso real" no trabalho com o governo. O TPI investiga a Venezuela por supostos crimes contra a humanidade cometidos durante os protestos de 2017. No ano passado, abriu um escritório em Caracas para trabalhar com as autoridades venezuelanas.

O procurador adjunto do TPI, Mame Mandiaye Niang, anunciou a decisão de fechar o escritório devido à falta de "progresso real" na "complementariedade" com o governo da Venezuela, mas destacou que a investigação prossegue. "A Procuradoria do TPI não demonstrou o menor compromisso, nem espírito de cooperação (...) a Procuradoria nunca designou funcionários para ocupar estes espaços", respondeu o governo venezuelano em um comunicado. "Também não formulou suas contribuições e recomendações às diversas iniciativas da Venezuela, fugindo irresponsavelmente de suas responsabilidades previamente assumidas. Sua agenda no país foi muito clara: não fazer nada para depois instrumentalizar a justiça com fins políticos", acrescenta a nota. Em 2018, Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai, Peru e Canadá apresentaram uma denúncia ao TPI contra a Venezuela por suposta violação dos direitos humanos.