Ucrânia não é situação fácil, mas vamos encerrar a guerra com a Rússia, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 2, que a Ucrânia "não é uma situação fácil. Nosso pessoal está na Rússia agora tentando resolver", em referência aos representantes americanos que estão em Moscou em reunião com o presidente Vladimir Putin. Ele disse ainda: "acho, espero, que vamos encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia". Durante reunião de gabinete, Trump também anunciou medidas de segurança doméstica. Segundo o presidente dos EUA, a Guarda Nacional irá para Nova Orleans em algumas semanas, após pedido das autoridades locais por ajuda federal.