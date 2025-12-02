Serena Williams desmente eventual retorno ao circuito da WTA

A lenda do tênis Serena Williams, que não joga desde 2022, desmentiu nesta terça-feira (2) os rumores de retorno ao circuito da WTA, após seu nome reaparecer na lista de jogadoras acompanhadas pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA). A inscrição na lista da ITIA, órgão responsável pelos exames antidoping no tênis, é um passo prévio a um eventual retorno às competições. Uma possibilidade que a americana de 44 anos descartou.

"Meu Deus. Eu não vou voltar. Isso é uma loucura", escreveu Serena na rede social X. "É verdade que ela está novamente na lista de jogadoras submetidas a exames antidoping", declarou Adrian Bassett, porta-voz da ITIA, horas antes em Londres, em resposta às notícias veiculadas pela imprensa. Serena Williams não participa de nenhum torneio desde a derrota na terceira rodada do US Open de 2022. Ela ficou a um título da marca histórica de 24 títulos de Grand Slam, ostentada por Margaret Court no feminino e Novak Djokovic no masculino. Após a derrota em três sets para a australiana Ajla Tomljanovic no US Open há três anos, Serena havia declarado que não queria usar o termo "aposentada".